قطر تتأهل لربع نهائي كأس "كونكاكاف" بعد فوزها على المكسيك

تأهل المنتخب القطري إلى ربع نهائي كأس "الكونكاكاف" الذهبية بفوزه بهدف نظيف، مساء الأحد، على فريق المكسيك المتأهل فعلياً.

سجل حازم شحاتة هدف قطر الوحيد وهدفه الدولي الأول بضربة رأس من على بعد 10 ياردات من عرضية مصعب خضر في الدقيقة 27، وهي التسديدة الوحيدة لقطر في المباراة.

وتصدرت المكسيك، التي تحتل المركز 14 في تصنيف الفيفا والتي سبق لها الفوز على هندوراس وهايتي تحت قيادة المدرب المؤقت خايمي لوزانو، المجموعة الثانية وستلعب في ربع النهائي في أرلينغتون بولاية تكساس يوم السبت المقبل ضد كوستاريكا أو بنما أو السلفادور أو مارتينيك.

فيما أنهت قطر المصنفة رقم 58 عالمياً، والتي تلعب في الكأس الذهبية كضيف، المجموعة برصيد أربع نقاط، متقدمة على هندوراس بفارق الأهداف، وستواجه أيضاً واحدة من تلك الدول الأربع في ربع النهائي.

وساعد قطر، التي خسرت أمام هايتي وتعادلت مع هندوراس، على التأهل خسارة هايتي بهدفين مقابل هدف أمام هندوراس في المباراة التي أقيمت في شارلوت بولاية نورث كارولينا، ليتوقف رصيد هايتي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع بالمجموعة.