جيرارد مدرباً للاتفاق السعودي.. والاتحاد يضم البرتغالي "جوتا"

أعلن نادي الاتفاق السعودي، الاثنين، تعاقده رسمياً مع الإنكليزي ستيفن جيرارد ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول للموسمين القادمين، فيما أعلن نادي الاتحاد ضم اللاعب البرتغالي جواو فيليبي الشهير بـ"جوتا".

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة كتب فيها: "هنا منبع الأساطير.. يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

وجاء إعلان التعاقد مع أسطورة ليفربول السابق بعد أن قدم إلى الدمام معقل الاتفاق وزار الملعب والمرافق الخاصة بالنادي في جولة استكشافية أعقبت تصريحات أدلى بها جيرارد للمحطة الرابعة التلفزيونية الإنكليزية، عبر فيها عن رفضه التدريب في البلد العربي، قبل أن يقبل العرض في النهاية.

وخاض جيرارد (43 عاما) تجربة تدريبية ناجحة في اسكتلندا عندما قاد غلاسكو رينجرز لتحقيق لقب الدوري موسم 2021، ليتوجه بعدها مباشرة لتدريب أستون فيلا وتتم إقالته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بسبب النتائج السلبية.

وسيتقاضى جيرارد 9 ملايين يورو عن الموسمين التي سيمضيها في تدريب الاتفاق، على أن يكون المسؤول الأول عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، وفقاً لوسائل إعلام سعودية.

الاتحاد يضم البرتغالي "جوتا"

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الإثنين، ضم البرتغالي جواو فيليبي الشهير بـ"جوتا" بعقد يمتد لثلاث مواسم قادما من سيلتك الاسكتلندي.

وقال الاتحاد في بيان إن اللاعب وقع على عقد انتقاله إلى "العميد" بعد أن "اجتاز الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي".

وأتم الاتحاد صفقته الثالثة هذا الصيف بعدما ضم في وقت سابق النجمين الفرنسيين، كريم بن زيما، ونغولو كانتي.

ويُعد جوتا (24 عاما) من اللاعبين البارزين في مركز الجناح الأيسر، وهو من ناشئي نادي بنفيكا في البرتغال وسبق له أن مثل منتخب بلاده للشباب.