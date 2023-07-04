محمود داوود.. أول سوري يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز

تعاقد نادي برايتون الإنكليزي مع لاعب خط الوسط السابق في نادي بروسيا دورتموند الألماني محمود داوود (27 عاماً)، ليكون أول لاعب سوري الأصل يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "بريمرليغ".

وداوود، الذي يحمل الجنسية الألمانية، ولد في مدينة عامودا بمحافظة الحكسة شمالي سوريا عام 1996 قبل انتقاله رفقة أسرته إلى ألمانيا واستقرارهم هناك.

وعبر موقعه الإلكتروني، أعلن برايتون الشهر الماضي ضم داوود إلى صفوفه بصفقة مجانية وعقد يمتد لـ 4 مواسم حتى عام 2027 بعد انتهاء عقده مع ناديه الألماني بروسيا دورتموند.

وتعليقاً على الصفقة، قال الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون: "متحمس لوجود محمود في فريقي، كنت أريده عندما كنت مدرباً لنادي ساسولو الإيطالي، ومتأكد أنه سيكون لاعباً رائعاً بالنسبة لنا"، بحسب بيان النادي.

وأشار البيان أن داوود هو أول لاعب سوري المولد يلعب في الدوري الألماني (بوندسليغا) بعد أن انضم عام 2010 إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ عندما كان في الـ 14 من عمره.

وعبر رسالة مصورها نشرها برايتون في حسابه على انستغرام، قال داوود: "مرحبا جماهير برايتون، أنا محمود داوود. سعيد لكوني هنا وأنتظر بفارغ الصبر للعب من أجلك".

وكان برايتون "الحصان الأسود" للموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بعد احتلاله للمركز السادس وتأهله للنسخة القادمة من الدوري الأوروبي، حيث تعتبر أول مشاركة له في البطولات القارية.

وبدأ داوود مسيرته الرياضية بنادي دوسلدورف الألماني للناشئين قبل أن ينتقل إلى بروسيا مونشنغلادباغ وتدرجه في الفئات العمرية بالنادي وحتى وصوله إلى الفريق الأول حيث كان ظهوره الأول مع الفريق في بطولة كأس آودي الودية، قبل الانتقال إلى بروسيا دورتموند.

وساهم داوود في تأهل فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2014 قبل أن ينتقل إلى بروسيا دورتموند عام 2017.

وشارك داوود في 141 مباراة مع وصيف البوندسليغا على الرغم من أن مشاركاته كانت مقيدة بعد أن خضع لعملية جراحية في كتفه، كما خاض مباريات مع منتخب ألمانيا للشباب وتحت 21 عاماً فضلاً عن خوضه أول مباراة دولية مع المنتخب الأول ضد تركيا عام 2020.