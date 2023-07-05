إقالة مدرب باريس سان جيرمان بعد موسم مخيب للآمال

أقال باريس سان جيرمان المدرب كريستوف غالتييه بعد موسم مخيب للآمال وعين بدلا منه مدرب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس انريكي.

وأقيل أيضا مساعدا غالتييه، تيري اولكسياك وجواو ساكرامنتو.

قدم انريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إقالة غالتييه الذي شكره النادي في بيان "لمهنيته والتزامه." وقال رئيس النادي ناصر الخليفي إن وصوله سيمثل بداية "لدورة جديدة بأسلوب جديد في اللعب."

في سعيه المحبط حتى الآن لمجد دوري الأبطال، عين باريس سان جيرمان مدربه الثامن خلال 12 عاما من الملكية القطرية له، وينتظر أبرز هدافي كأس العالم كيليان مبابي أن يلعب تحت إدارة مدرب خامس منذ انضمامه للنادي الفرنسي عام 2017.

كان انريكي دون عقد منذ خروج إسبانيا من كأس العالم العام الماضي.

تولى المدرب البالغ من العمر 53 عاما تدريب المنتخب الوطني في 2018 ليبدأ إعادة تأهيل التشكيل بعد خروجه في دور السادس عشر من كأس العالم روسيا. وغادر مؤقتا بسبب مرض ووفاة ابنته الصغرى، لكنه عاد في 2019.

وساعد انريكي إسبانيا على الوصول لنصف النهائي في دوري الأمم مرتين، كما قاد الفريق لنصف النهائي في البطولة الأوروبية أيضا. وكان أكثر من ناجح مع برشلونة، ففاز بدوري الأبطال ولا ليغا وكأس الملك في أول موسم له مع الفريق.

وقاد غالتييه باريس سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي كالمتوقع، لكن النادي خرج من دوري الأبطال مبكرا ومن كأس فرنسا بسبب منافسه مارسيليا في الموسم الماضي. وتراجع أداء الفريق بعد كأس العالم، فتكبد 10 هزائم في 28 مباراة في 2023.

كان باريس سان جيرمان دون هزائم في كل المنافسات عندما توقف الموسم الأوروبي في نوفمبر/ تشرين ثان بسبب كأس العالم في قطر.