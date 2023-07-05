الأهلي السعودي يتعاقد مع لاعب ليفربول السابق البرازيلي فيرمينو

أعلن نادي الأهلي السعودي، تعاقده رسمياً مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الإنكليزي، تمتد حتى العام 2026.

ونشر الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، فيديو يظهر فيه صاحب الـ 31 عاماً مرتدياً قميص الفريق مردداً بالعربية عبارة "أنا فيرمينو.. للأهلي جينا".

وبضمه للمهاجم البرازيلي، أتم الأهلي ثاني صفقاته الخارجية خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب تعاقده مع حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي قادماً من تشيلسي.

وأصبح فيرمينو لاعباً حراً مطلع يوليو/ تموز الجاري، بعد 8 مواسم أمضاها في قلعة "أنفيلد روود"، لعب خلالها 256 مباراة وسجل 82 هدفا بقميص "الريدز" وتوج معه بعديد الألقاب أبرزها الدوري الإنكليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا.

ويواصل الدروي السعودي استقطاب نجوم كرة القدم هذا الصيف، ومن أبرز الصفقات التي تمت انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاماً)، كابتن ريال مدريد والحاصل على الكرة الذهبية، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، وتبعه مواطنه أنغولو كانتي إلى النادي نفسه قادماً من تشيلسي.

ويأتي ذلك بعد أشهر على انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عاماً) إلى صفوف نادي النصر السعودي، بعد كأس العالم في قطر، والذي رأى الشهر الماضي أن الدوري السعودي "سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية".

يشار إلى أن هذه الصفقات تأتي غداة إعلان السلطات السعودية تحويل أربعة أندية سعودية، من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وتستهدف السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، أكثر من 10 لاعبين لاستقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءاً من العام المقبل، على ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس الشهر الماضي.

وقال المصدر إنّ السلطات السعودية "على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين العديد منهم لاعبين فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال (الأوروبي) للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل".