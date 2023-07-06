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ريال مدريد يعلن ضم التركي أردا غولر إلى صفوفه

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.07.2023 17:51
ريال مدريد يعلن ضم التركي أردا غولر إلى صفوفه ريال مدريد يعلن ضم التركي أردا غولر إلى صفوفه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، ضم لاعب خط الوسط في منتخب تركيا ونادي فنربهتشة أردا غولر (18 عاماً) إلى صفوفه بعقد يمتد لست سنوات.

وأوضح ريال مدريد، في بيان، أن إدارة الناديين الإسباني والتركي توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة انتقال غولر إلى النادي الملكي.

وأضاف البيان أن إدارة ريال مدريد ستقدم اللاعب التركي الشاب للجمهور غداً الجمعة في تمام الساعة 13:00 ظهراً.

ونشر النادي تغريدة على تويتر باللغة التركية رحب فيها باللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عاماً.

من جانب آخر قالت إدارة نادي فنربهتشة، إن صفقة انتقال غولر إلى ريال مدريد بلغت 20 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين يورو مكافأة، بحسب وكالة الأناضول.

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