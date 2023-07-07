أردا غولر: لا يمكن لأي لاعب أن يرفض عرضاً من ريال مدريد

صرح لاعب كرة القدم التركي أردا غولر بأنه "لا يمكن لأي لاعب أن يرفض عرضا من نادي ريال مدريد الإسباني".

وقال غولر في أول مؤتمر صحفي، الجمعة، بعد انتقاله إلى النادي الإسباني: "إذا منحك ريال مدريد فرصة اللعب هنا، فلا يمكنك رفضها".

وأضاف أنه تلقى عروضاً من عدة أندية أوروبية لكن ريال مدريد يختلف عن بقية الأندية الأوروبية.

وأكد أنه سيبقى مع النادي الإسباني ولا يفكر بالانتقال لأي فريق آخر.

وفيما يتعلق بفريقه السابق فنربهتشة التركي، قال غولر إن "لحظة مغادرته كانت عاطفية للغاية، لكن لا أحد يستطيع أن يرفض ريال مدريد".

وأضاف: "أتفهم انفعال مشجعي فنربهتشة، إنما لا يمكنني فعل المزيد، أحبهم كثيرا، ولم أرغب يوما في إغضاب أي أحد منهم".

والخميس أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده لمدة 6 سنوات مع لاعب الوسط أرضا غولر نجم فريق فنربهتشة التركي.

من جانبه أعلن النادي التركي أن صفقة انتقال غولر إلى ريال مدريد بلغت قيمتها 20 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين يورو مكافأة.