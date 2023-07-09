تمكن المصارع يوسف جان زيبك، من إحراز لقب بطولة "قرق بينار" لمصارعة الزيت التاريخية بنسختها الـ662 في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وجاء هذا الإنجاز بعد تغلّب جان زيبك على منافسه إسماعيل بالابان في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد بمنطقة "قيرق بينار" التابعة للولاية.

واستغرقت المباراة النهائية بين جان زيبك وبالابان 49 دقيقة، بحسب وكالة الأناضول.

وانطلقت بطولة "قرق بينار" لمصارعة الزيت التاريخية في 7 يوليو/ تموز الجاري في ميدان "سراي إيجي أر".

يذكر أن رياضة مصارعة الزيت الشعبية المشهورة في تركيا سميت بهذا الاسم لأن المصارعين يدهنون أجسامهم بزيت الزيتون خلال المنافسات.

وتعتبر مصارعة الزيت من الرياضات القديمة التاريخية التي ما زالت قائمة حتى اليوم وتحظى بشعبية كبيرة.