التونسية أُنس جابر تبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للمرة الثانية توالياً

تأهلت التونسية أُنس جابر، وصيفة العام الماضي، إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني توالياً، بتغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا، الثانية عالمياً، معوضة تأخرها بمجموعة إلى فوز 6-7 (5-7)، 4-6، 3-6 الخميس.

وبعد أن سقطت في نهائي العام الماضي أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، ستكون جابر المصنفة سادسة عالمياً أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها عندما تواجه في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، السبت.

وحرَمت جابر سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي من إنجازين مهمين، الأول بلوغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها والثاني اعتلاءها صدارة التصنيف العالمي على حساب البولندية ايغا شفيونتيك، إذ إن فوزها على التونسية كان كفيلاً لتحقيق ذلك.

وقالت جابر بعد الفوز "شكراً للجماهير التي أبقتني في المباراة. كان من الصعب تلقي إرسالاتها وكراتها القوية، لذا شكراً على الدعم حتى أخر لحظة وايمانكم بيّ".

وأضافت رداً على كيفية تعاملها مع الضغط "أعمل كثيراً مع المعالجة النفسية. يساعد ذلك كثيراً. أنا فخورة بنفسي لأن أُنس القديمة كانت لتخسر المباراة اليوم، ولكن أنا فخورة أني قاتلت حتى الرمق الأخير"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتلتقي جابر التي ثأرت لخسارتها من ريباكينا في نصف النهائي، تالياً فوندروشوفا التي أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 60 عامًا، والاولى في العصر الحديث للعبة الذي بدأ في 1968، بفوزها على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا.

علّقت جابر "ماركيتا لاعبة جيدة وخسرتُ مرتين ضدها هذا العام (إنديان ويلز وأستراليا المفتوحة). لذا أسعى للثأر مرة جديدة، يبدو أن الامر يفلح هذا العام".

وهذا النهائي الكبير الثالث لجابر (28 عامًا) بعد أن حلّت وصيفة أيضًا العام الماضي في الولايات المتحدة المفتوحة لشفيونتيك.

وعلى غرار مباراة ربع النهائي ضد ريباكينا والدور الثالث ضد الكندية بيانكا أندرييسكو، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2019، عوّضت جابر تأخرها بمجموعة الى فوز.

وبعد أن غابت عن نسخة العام الماضي بسبب حظر اللاعبين الروس والبيلاروس إثر الحرب على أوكرانيا، عادلت سابالينكا أفضل نتيجة لها على العشب اللندني التي حققتها العام قبل الماضي بوصولها الى المربع الذهبي.

وخاضت نصف نهائي بطولة كبرى للمرة السادسة في مسيرتها، الرابع توالياً، علماً أنها نجحت مرة واحدة في بلوغ النهائي عندما حققت لقب أستراليا المفتوحة مطلع العام.

وقلّصت جابر، الملقبة بـ"وزيرةالسعادة" في بلادها، تفوق سابالينكا عليها في المواجهات المباشرة الى 2-3، علماً أن التونسية سقطت في ربع نهائي ويمبلدون 2021 أمام سابالينكا في ربع النهائي.

وعلّقت عمّا تعلّمته من العام الماضي "أن أحوّل الطاقة السلبية الى ايجابية والغضب من المجموعة الاولى لأبقى مركزة. يمكن ان ترسل اي لحظة وتوجه كرات قوية، لذا تعلمت كيف أستمر على أمل الفوز بهذه المباراة" قبل أن تضيف مبتسمة "وبهذه البطولة".

وأنهت جابر المباراة مع 14 خطأ مباشراً فقط مقابل 45 للبيلاروسية التي حققت 39 ضربة قاضية مقابل 28 للتونسية.

ستكون هذه هي المباراة الثالثة لأنس جابر على لقب في بطولات "غراند سلام" الخمس الماضية، وكانت الشابة التونسية (25 عاماً) هي المرأة العربية والشمال أفريقية الوحيدة التي تصل إلى نهائي بطولة كبرى.