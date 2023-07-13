الفيفا يحرم نادي النصر السعودي من التعاقد حتى يسدد الديون المتراتبة عليه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة قدم (فيفا) حرمان نادي النصر السعودي الذي يلعب فيه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مؤقتا من التعاقد مع أي لاعب جديد إلى حين تسديد ديونه.

وقال متحدث باسم فيفا الخميس، إن النادي السعودي "ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون غير المسددة"، مؤكدا المعلومات الواردة في صحيفة "ذي ميرور" البريطانية.

ولم يحدد الاتحاد الدولي حجم هذه الديون وأصلها، أو ما إذا كان يعرض للخطر انتقال لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الايطالي، الذي وقع في بداية تموز/يوليو مع النصر.

واكتفى المتحدث بالقول "سيرفع الحظر المذكور بمجرد تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".

وفي تشرين الاول/أكتوبر 2021، أمرت لجنة أوضاع اللاعبين في فيفا نادي النصر بدفع 460 ألف يورو لنادي ليستر سيتي الإنكليزي بالإضافة إلى الفوائد، في نزاع على انتقال النيجيري أحمد موسى، والذي انتهى بإجمالي 18 مليون يورو.

وبحسب القرار، قد يُحرم النصر من التعاقدات لمدة تصل إلى ثلاثة مواسم في حال عدم الدفع.