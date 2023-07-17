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كيليان مبابي وزملاؤه في باريس سان جيرمان يستأنفون التدريبات

وكالة الأنباء الفرنسية
باريس
نشر في 17.07.2023 22:08
أنصار فريق ستراسبورغ يرفعون لافتة عملاقة ومصابيح مضيئة قبل مباراة كرة القدم الفرنسية L1 بين RC Strasbourg Alsace وباريس سان جيرمان في ملعب مينو في ستراسبورغ، فرنسا. 27 مايو 2023 الفرنسية أنصار فريق ستراسبورغ يرفعون لافتة عملاقة ومصابيح مضيئة قبل مباراة كرة القدم الفرنسية L1 بين RC Strasbourg Alsace وباريس سان جيرمان في ملعب مينو في ستراسبورغ، فرنسا. 27 مايو 2023 (الفرنسية)

رغم الغموض حول مصير كيليان مبابي وغيره من اللاعبين الدوليين الذين نشطوا مع منتخباتهم في حزيران/يونيو، يتابع هؤلاء اللاعبين التدريبات مع فريق باريس سان جرمان بطل فرنسا، وفق مصدر في النادي.

بالإضافة إلى مبابي والقائد البرازيلي ماركينيوس، اجتاز الإيطاليان جانلويجي دوناروما وماركو فيراتي والبرتغاليون دانيلو بيريرا وفيتينا وريناتو سانشيز، والإسباني فابيان رويس والمغربي أشرف حكيمي الاختبارات البدنية التقليدية.

وسيلتحق حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، العائد من إعارة إلى نوتنغهام فورست الانكليزي، الوافدان الجديدان السلوفاكي ميلان شكرينيار والاسباني ماركو أسينسيو، الفائز بلقب دوري الأمم الأوروبية مع إسبانيا، بالتدريبات على أرض الملعب الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يحضر القطري ناصر الخليفي رئيس النادي.

لا يزال مبابي، بطل العام 2018 وهداف مونديال 2022، محط الانظار بسبب الغموض حول مستقبله، ينتهي عقده في حزيران/يونيو من العام المقبل، أي أنه سيصبح لاعبًا حرًا. لكن ناديه لن يقبل برحيله مجانًا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

قال الخليفي أثناء تقديم المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي مطلع الشهر "كيليان لا يمكنه المغادرة مجانًا" وحدد 31 تموز/يوليو موعدًا نهائيًا لاتخاذ القرار.

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