للمرة الأولى.. سيدات تركيا يفزن ببطولة دوري الأمم للكرة الطائرة

أحرز المنتخب التركي لقب بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات بعد تغلبه على نظيره الصيني بـ 3 أشواط مقابل شوط، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

والتقى المنتخبان، مساء الأحد، في نهائي البطولة، في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية.

وأحرزت سيدات تركيا الشوط الأول بنتيجة 25-22 فيما أنهت سيدات الصين الشوط الثاني بـ 25-22.

وتمكنت سيدات تركيا من إحراز التقدم في الشوطين الثالث بـ 25-19 والرابع بـ 25-16 ليحققن المركز الأول في البطولة.

وبذلك، نال المنتخب التركي لقب البطولة، للمرة الأولى، في تاريخ هذا الحدث الرياضي.

وفي مباراة المركز الثالث، تغلبت سيدات بولندا على سيدات الولايات المتحدة بـ 3 أشواط مقابل شوطين وحصدن الميدالية البرونزية.

أردوغان يهنئ باللقب

في سياق متصل، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، المنتخب التركي للسيدات للكرة الطائرة بفوزهن بلقب بطولة دوري الأمم.

وأعرب الرئيس أردوغان، في تغريدة عبر تويتر، عن تهانيه القلبية للمنتخب التركي الذي "حقق نجاحاً تاريخياً" عبر الفوز ببطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات.