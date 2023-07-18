السعودية تخطط لأن تصبح ضمن أقوى 10 فرق عالميا في كرة القدم

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إطلاق "استراتيجية التحول للدوري السعودي" وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي، ليكون ضمن الفرق 10 الأولى عالميا.

وذكرت الرابطة في بيان اليوم أنها بدأت تنفيذ عدد من البرامج التطويرية عبر ثلاثة مسارات رئيسية، للوصول إلى مصاف أقوى دوريات العالم.

وتتمثل المسارات الثلاثة في تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري المحلي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأصدر مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارا بتعيين "مايكل إيمينالو" مديراً لكرة القدم في الرابطة، وسيتولى مهام الإشراف على برنامج "استقطاب نخبة اللاعبين"، من خلال التنسيق مع الأندية.

وقالت الرابطة، إن المسار الأول يركز على تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، من خلال استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة، تستهدف تعزيز الخبرات التقنية والفنية للكوادر في الأندية الرياضية، وقياس مدى تطورها.

فيما يشمل المسار الثاني تنفيذ برنامج "استقطاب نخبة اللاعبين"، والذي يهدف إلى رفع القيمة التجارية للدوري السعودي للمحترفين، وزيادة مستوى التنافسية، وجذب المستثمرين، إضافة إلى المساهمة في رفع مستويات اللاعبين السعوديين الشباب.

كما تم وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، العمل على مسار ثالث يختص بتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في دوري المحترفين.

وبموجب المسار الأخير، سيتم تخفيض "الحد الأدنى" لأعمار اللاعبين المشاركين في الدوري من 18 عاما إلى 16 عاما في الموسم المقبل 2023/ 2024.

يأتي هذا الإعلان تزامنا مع إعلانات متواصلة لأندية سعودية عن توقيع عقود مع لاعبين عالميين، أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.