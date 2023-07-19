كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأمريكي

اعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الدوري السعودي لكرة القدم "أفضل من الدوري الأمريكي"، وذلك بعد أيام من توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رونالدو لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية، الثلاثاء، عقب فوز فريقه النصر السعودي 5-0 في مباراة ودية جمعته مع سيلتا فيغو الإسباني بملعب "ألغارفي" بمدينة فارو البرتغالية، ونقلها موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وقال رونالدو: "الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي، الآن يأتي جميع اللاعبين إلى هنا في عام واحد، سيأتي المزيد من كبار اللاعبين إلى السعودية".

وأوضح أنه "ليس لديه خطط للعب في الولايات المتحدة أو العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز أو أي ناد أوروبي آخر".

وأوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، قدّم نادي النصر السعودي لاعبه رونالدو، في حفل ضخم أقيم في استاد "مرسول مبارك" بالعاصمة الرياض، عقب توقيع النجم البرتغالي عقدًا مع نادي "النصر العالمي" لموسمين ونصف.

والسبت الماضي، أعلن إنتر ميامي الأمريكي أن النجم الأرجنتيني ميسي وقع له رسميا حتى 2025.

تعزيز التنافسية والحضور عالمياً

وفي سياق متصل، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، إطلاق "استراتيجية التحول للدوري السعودي"، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي، ليكون ضمن الـ 10 الأقوى في العالم.

وذكرت الرابطة في بيان، أنها بدأت تنفيذ عدد من البرامج التطويرية عبر ثلاثة مسارات رئيسية، للتقدم في قائمة أقوى دوريات العالم.

وتتمثل المسارات الثلاثة في تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري المحلي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتواصل أندية سعودية توقيع عقود مع لاعبين عالميين، أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي روبرتو فيرمينو وغيرهم.