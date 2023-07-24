نادي الهلال السعودي يتواصل مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لضمه إلى صفوفه مقابل صفقة ضخمة

قدم نادي الهلال السعودي لكرة القدم عرضا قياسيا بقيمة 332 مليون دولار للنجم الفرنسي كيليان مبابي للانضمام إلى صفوفه.

أكد نادي باريس سان جيرمان اليوم الاثنين العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.

اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في خلاف حول التعاقد مع باريس سان جيرمان، بعد رفضه خيار التمديد لمدة 12 شهرا.

وبدلا من ذلك، يخطط مبابي بأن يكون حرا في نهاية الموسم المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن ينضم إلى ريال مدريد.

واستبعد باريس سان جيرمان مبابي من جولة ما قبل الموسم في اليابان السبت، وقرر بيعه مالم يقتنع بتوقيع عقد جديد مع النادي.