قرعة كأس العالم 2026 تضع السعودية مع الأردن وطاجيكستان وقطر مع الهند

وضعت القرعة الفريق السعودي لكرة القدم مع أولى مجموعاته المؤهلة مع الأردن وطاجيكستان وكامبوديا أو باكستان، ليبدأ بذلك طريقه إلى كأس العالم 2026.

ونتيجة القرعة التي سحبت اليوم الخميس في مقر الاتحاد القاري في كوالالمبور جاءت السعودية في المجموعة السابعة إلى جانب الأردن وطاجيكستان والفائز من الدور الأول بين كمبوديا وباكستان.

وفي حافز إضافي للسعودية يتأهل أول فريقين في كل مجموعة مؤهلة من تسع فرق أيضا مباشرة لكأس آسيا 2027 الذي تستضيفه المملكة السعودية أيضاً.

وستدخل 18 فرقة تأهلت من أول مجموعة من نوفمبر/ تشرين ثان حتى يونيو/ حزيران 2024 جولة أخرى من 6 مجموعات بدءا من العام المقبل.

في مجموعات أخرى، جاءت قرعة اليابان مع سوريا وكوريا الشمالية وإما ميانمار أو ماكاو.

وسيلتقي منتخب أستراليا مع فلسطين ولبنان وإما المالديف أو بنغلاديش.

أما كوريا الجنوبية فتواجه الصين وتايلاند وإما سنغافورة أو غوام.

وجاءت قطر، مضيفة 2022، التي لم تتأهل في مراحل التصفيات المؤهلة من قبل، فجاءت قرعتها مع الهند والكويت وأفغانستان أو منغوليا.

ويعني الوضع الأمني الراهن في أفغانستان وسوريا واليمن أن تلعب تلك المنتخبات مباريات "أرضها" في دول محايدة.

تشهد آسيا ربما المسار الأكثر تعقيدا من كل القارات الست للوصول لبطولة كأس العالم التي يشارك فيها 48 فريقا.

ستتأهل ست فرق عبر مجموعة التصفيات لاحقا من سبتمبر/ أيلول حتى يونيو/ حزيران 2025. وسيتم تحديد موقعين إضافيين بمرحلة مجموعات أخرى في أكتوبر/ تشرين أول 2025 وستتضمن ست فرق.

وستحدد مباريات اعادة من فريقين في نوفمبر/ تشرين ثان 2025 الفائز لخوض مباريات إعادة بين القارات.