المغربية بنزينة.. أول لاعبة محجبة بكأس العالم للسيدات

دخلت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة التاريخ، لكونها أول لاعبة "محجبة" تشارك ببطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، المقامة في أستراليا ونيوزيلاندا بين 20 يوليو/ تموز و20 أغسطس/ آب 2023.

والأحد، ظهرت بنزينة (25 عاماً) وهي ترتدي الحجاب أثناء مشاركتها بمباراة جمعت منتخب المغرب مع نظيره الكوري الجنوبي، لتصبح أول لاعبة تشارك وهي ترتدي الحجاب على أرض الملعب في تاريخ مونديال السيدات.

وشاركت بنزينة مع زميلاتها "لبؤات الأطلس" بالفوز على الفريق المنافس بهدف نظيف سجلته اللاعبة ابتسام الجريدي، ضمن مباريات الدور الأول للبطولة.

وتنظّم أستراليا ونيوزيلاندا بشكل مشترك البطولة في نسختها التاسعة بمشاركة 32 منتخباً، بعد اقتصارها على 24 منتخباً منذ نسخة كندا لعام 2015، و16 منتخباً قبل ذلك، بعد أن بدأت بـ 12 فريقاً لدى انطلاقها عام 1991.

والمغرب هو المنتخب العربي الوحيد المشارك هذا العام، وأول منتخب عربي يشارك في البطولة على الإطلاق.

ولم تشارك بنزينة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلادها بمدينة ملبورن الأسترالية في 24 يوليو/ تموز الجاري والتي خسر فيها أمام ألمانيا بـ 6 أهداف مقابل لا شيء.

وحقق منتخب المغرب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الثامنة، من مباريتين، ومن المقرر أن يواجه منتخب كولومبيا في ختام مباريات الدور الأول.

وعلّق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، عبر إنستغرام على مشاركة بنزينة بقوله: "أصبحت نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في إحدى مباريات كأس العالم للسيدات".

وتابع إنفانتينو: "كرة القدم شاملة وأكثر تسامحًا وعالمية ومتنوعة"، وذيّل منشوره بكتابة وسم: "لا تمييز".

يذكر أن "الفيفا" سمح بارتداء الحجاب للاعبات المشاركات في بطولاته بدءاً من العام 2014، استجابةً لدعوات نشطاء ورياضيين ومسؤولين حكوميين وكرويّين.