منتخب تركيا يتوج بكأس التحدي لكرة الطائرة ويتأهل إلى دوري الأمم 2024

توج منتخب تركيا بكأس بطولة التحدي للرجال في كرة الطائرة، بعد تغلبه على نظيره القطري بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت، الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبهذا الفوز حصل المنتخب التركي على بطاقة المشاركة في دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال 2024.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منتخب كرة الطائرة للرجال بتتويجه ببطولة كأس التحدي.

وقال أردوغان، في تغريدة على تويتر: "أهنئ من صميم القلب فريقنا الوطني للكرة الطائرة للرجال الذي توج بطلاً لكأس التحدي للكرة الطائرة".

بدوره، هنأ رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، منتخب بلاده بتتويجه بالبطولة.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال قورتولموش: أهنئ منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للرجال، إثر فوزه بكأس التحدي.

وتمنى المسؤول التركي التوفيق لمنتخب بلاده في دوري الأمم لكرة الطائرة للرجال 2024.