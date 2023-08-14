الوافد الجديد جيركو يتألق ويقود فنربهتشه للفوز على غازي عنتاب

تغلب نادي فنربهتشه على ضيفه غازي عنتاب بهدفين لواحد، الأحد، في افتتاح مشاركته بالموسم الجديد من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ" في إسطنبول.

وسجل البوسني إيدين جيركو حضوراً قوياً في أول ظهور له على الملاعب التركية بعد ما نجح في إحراز هدف فنربهتشه الأول في الدقيقة 3 مستثمراً كرة من الصربي دوشان تاديتش.

ولم تمض سوى ربع ساعة حتى عاد جيركو وسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد تمريرة من البولندي سيباستيان زيمانسكي.

وعرفت الدقيقة 23 طرد المهاجم الروماني ألكساندر مكسيم من صفوف غازي عنتاب لنيله البطاقة الصفراء الثانية، غير أن الفريق الضيف تمكن من تقليص الفارق عبر أردا كيزيلداغ في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع لزمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل فنربهتشه أفضليته وكان قريباً من زيادة غلته التهديفية لولا أن تاديتش أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يرد القائم كرة للمخضرم جيركو عند الدقيقة 80.

وفي نتائج أخرى، تعادل سيواس سبور على أرضه مع الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز سامسون سبور بهدفٍ لمثله، فيما تغلب أضنة دمير سبور على ريزة سبور العائد للأضواء بهدفين لواحد.