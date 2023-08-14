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برشلونة يتعثر أمام خيتافي في مباراته الأولى بالدوري الإسباني

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.08.2023 10:39
برشلونة يتعادل سلباً مع مضيفه خيتافي في الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم لا ليغا، 13-8-2023 صورة: الأناضول برشلونة يتعادل سلباً مع مضيفه خيتافي في الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، 13-8-2023 (صورة: الأناضول)

تمكن فريق خيتافي من فرض التعادل السلبي على ضيفه برشلونة، الذي فرط بنقطتين ثمينتين في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، مساء الأحد.

وظهر الفريق الكتالوني بعيداً عن مستواه وغاب الحضور الذهني عن أغلب لاعبيه، الأمر الذي جعل كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز عاجزة عن إيجاد الحلول الهجومية رغم السيطرة والاستحواذ الكبير على الكرة.

وزاد طرد البرازيلي رافينيا في الدقيقة 41 متاعب برشلونة الذي لجأ إلى الحلول البديلة في الشوط الثاني لكن دون أي تغيير في النتيجة.

بالمقابل لعب خيتافي لاقتناص نقطة ثمينة من أمام البطل، خصوصاً بعد طرد مهاجمه جايمي ماتا في الدقيقة 57 وهذا ما تحقق له في نهاية المباراة، التي شهدت طرد مدرب برشلونة أيضاً، إصافة إلى احتساب الحكم 9 بطاقات صفراء على الفريقين، واحتساب 26 دقيقة كوقت بدل للضائع في شوطي المباراة.

وفي بقية النتائج، لحساب نفس الجولة، انهزم فياريال على ملعبه أمام ريال بيتيس بهدفٍ لاثنين، وعاد أوساسونا بثلاث نقاط مهمة من معقل سيلتا فيغو بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين.

وكان ريال مدريد، المنافس الأبرز على اللقب، قد فاز خارج أرضه على أتلتيكو بلباو بهدفين نظيفين، السبت.

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