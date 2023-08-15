النجم البرازيلي نيمار ينضم رسمياً إلى نادي الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الثلاثاء، ضم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى صفوفه قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى العام 2025.

جاء ذلك في مقطع فيديو ترويجي، نشره النادي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، غداة تقارير إعلامية تحدثت عن انتقال نيمار إلى الهلال السعودي.

وتحدث نيمار بالإنكليزية قائلاً: "أنا هنا في السعودية أنا هلالي"، وفق ما أظهره مقطع الفيديو الذي نشره النادي مترجما للغة العربية، وحقق مشاهدات بالملايين.

ولم يقدم نادي الهلال السعودي، تفاصيل بشأن عقد اللاعب وأجره السنوي، ورقم قميصه.

غير أن قناة الإخبارية السعودية، أفادت الإثنين، بأن نادي الهلال أتم صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن اللاعب سيرتدي الرقم 10 .

ومع انتقاله إلى السعودية ينهي نيمار مسيرة امتدت 10 سنوات في الملاعب الأوروبية، بواقع 6 مواسم مع باريس سان جيرمان، وقبلها 4 مع برشلونة الإسباني.

ويشهد الدوري السعودي في الآونة الأخيرة إتمام صفقات كروية ضخمة مع نجوم كرة القدم، وأحدثها مطلع أغسطس/آب الجاري، بإعلان نادي النصر السعودي، ضم النجم السنغالي ساديو ماني قادماً من بايرن ميونخ الألماني.