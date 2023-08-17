قناة تركية تعلن نقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم

أعلنت قناة "TV8,5" التركية، استعدادها لنقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم للموسم 2023 - 2024 "روشن"، بعد ضم الأندية السعودية نجوماً عالميين.

وأوضحت القناة في بيان أن مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، ستبثّ على قناة "TV8,5" ومنصة "Exxen" التابعة لها.

واستقطب الدوري السعودي نجوماً عالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالد والفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه أنغولو كانتي والبرازيلي نيمار دا سيلفا ومواطنه روبيرتو فيرمينو.

وانطلق الدوري السعودي في 11 أغسطس/ آب الجاري، فيما لم يعلن موعد نهايته رسمياً، لكنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في مايو/ أيار 2024.