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قناة تركية تعلن نقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.08.2023 19:45
آخر تحديث في 17.08.2023 19:48
مهاجم النصرالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة النهائية لكأس العرب للأندية 2023 بين الهلال السعودي والنصر على ملعب الملك فهد بالطائف، 12-8-2023 صورة:AFP مهاجم النصرالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة النهائية لكأس العرب للأندية 2023 بين الهلال السعودي والنصر على ملعب الملك فهد بالطائف، 12-8-2023 (صورة:AFP)

أعلنت قناة "TV8,5" التركية، استعدادها لنقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم للموسم 2023 - 2024 "روشن"، بعد ضم الأندية السعودية نجوماً عالميين.

وأوضحت القناة في بيان أن مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، ستبثّ على قناة "TV8,5" ومنصة "Exxen" التابعة لها.

واستقطب الدوري السعودي نجوماً عالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالد والفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه أنغولو كانتي والبرازيلي نيمار دا سيلفا ومواطنه روبيرتو فيرمينو.

وانطلق الدوري السعودي في 11 أغسطس/ آب الجاري، فيما لم يعلن موعد نهايته رسمياً، لكنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في مايو/ أيار 2024.

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