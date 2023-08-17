هالاند ودي بروين وميسي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب بأوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب عن القارة العجوز لموسم 2022 - 2023 .

وضمت القائمة، "ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، وثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي البلجيكي كيفين دي بروين، وزميله النرويجي إيرلينغ هالاند".

ومن المقرر أن يُقام حفل جوائز الأفضل في أوروبا، يوم 31 أغسطس/ آب الجاري، على هامش مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في موناكو، وفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وقاد ميسي (36 عاماً) منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وقدم مستويات فردية متميزة مع "باريس سان جيرمان" حصد بها الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم قبل أن ينتقل مطلع هذا الموسم لفريق "إنتر ميامي" ويواصل معه مسيرة التألق.

أما قائمة المدربين المرشحين لجوائز الأفضل فجاء على رأسها الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بحسب الاتحاد.

ونجح غوارديولا في قيادة فريقه للسيطرة على الألقاب المحلية والقارية خلال عام 2023، وأبرزها دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

كما ضمت القائمة الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، الذي قاد فريقه لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2010، قبل الخسارة 0-1 أمام مانشستر سيتي في الموسم المنقضي.

وحل الايطالي الآخر لوتشيانو سباليتي ضمن قائمة المرشحين للجائزة، بعد أن حقق مع نابولي لقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 33 عاما عن منصات التتويج.