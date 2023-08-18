بعد يوم واحد من ضم نيمار.. حارس منتخب المغرب ينضم رسمياً إلى نادي الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا ضم حارس منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني ياسين بونو، إلى صفوفه.

وقال النادي، على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، الخميس، إن "بونو (32 عاما) سيكون لاعبا في صفوف فريق كرة القدم للموسم الحالي 2023-2024".

واعتبر النادي "بونو إضافة نوعية لفريق الهلال الباحث عن استعادة لقب الدوري السعودي للموسم الجديد".

بونو أحد أبرز حراس المرمى في العالم في الآونة الأخيرة، بعد قيادته لمنتخب بلاده المغرب للمركز الرابع في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نوفمبر وديسمبر الماضيين، وتتويجه مع نادي إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، في يونيو الماضي.

وجاء التعاقد مع بونو، بعد يوم واحد من انتقال النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبدأ الحارس الدولي، الذي يمتلك في رصيده 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده، مسيرته في صفوف نادي الوداد المغربي، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في 2012، وريال سرقسطة معارا ثم جيرونا وإشبيلية.

كما جاء التعاقد مع بونو بعد خسارته الكأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح (5-4) بعد أداء مميز له في المباراة.

بونو من الحراس القلائل في العالم الذين سجلوا في شباك الخصم، حيث سجل مع إشبيلية في مرمى ريال مايوركا، وسجل هدفا تاريخيا في مرمى بلد الوليد في الوقت بدل الضائع في موسم 2021، منقذا فريقه من هزيمة محققة.