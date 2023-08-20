غلاطة سراي التركي يضم المغربي زياش من تشيلسي الإنكليزي

أعلن نادي غلاطة سراي التركي لكرة القدم، السبت، ضم نجم المنتخب المغربي حكيم زياش من نادي تشيلسي الإنكليزي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وذكر بيان صادر عن النادي التركي، أنه "تم التوصل إلى اتفاق مع حكيم زياش وتشيلسي بشأن الانتقال المؤقت المجاني للاعب".

وأوضح البيان أن زياش سيتقاضى 3 ملايين و587 ألفا و500 يورو لموسم 2023 ـ 2024.

وأضاف أن اللاعب المغربي سيحصل أيضا على صافي مليونين و850 ألف يورو في نهاية موسم 2024 ـ 2025 بحال شرائه من النادي الإنجليزي.

كما يحصل زياش على مبلغ صاف قدره مليونان و850 ألف يورو لموسم 2025 ـ 2026 في حال إتمام بند خيار الشراء.

زياش (30 عاماً) بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي هيرنفين الهولندي ثم انتقل إلى تفينتي وأياكس وتشلسي، على التوالي.

ويلعب زياش في الجناح الأيمن وفي الوسط، وشارك في 24 مباراة بالموسم الماضي مع تشيلسي.