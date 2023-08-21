"بنديك سبور" يحقق المفاجأة بتعادل مثير مع بيشكطاش

حقق فريق بنديك سبور، الوافد الجديد للدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ"، مفاجأة من العيار الثقيل بعد تعادله مع مضيفه بيشكطاش بهدف لمثله، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وافتتح الغامبي عمر كولي التسجيل لفريق بيشكطاش بهدف مبكر في الدقيقة 12، قبل أن يخطف الضيوف هدف التعادل في الوقت القاتل عن طريق البارغواياني أوسكار روميرو من ركلة جزاء في الدقيقة 4+90.

ورغم البداية القوية لبيشكطاش ونجاحه في فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء وافتتاح التسجيل مبكرا، إلا أنه أخفق في تعزيز تقدمه في مواجهة الصلابة الدفاعية لمنافسه.

وفي الوقت الذي ارتضت فيه جماهير بيشكطاش بحصد النقاط الثلاث رغم تواضع الأداء فاجأ الضيوف الجميع بتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل ليكتفي الفريقان بنتيجة التعادل 1\1.

ورفع بيشكطاش رصيده إلى 4 نقاط، بينما حصد بنديك سبور على أول نقطة في البطولة بعد ما خسر أولى مبارياته على ملعبه أمام هاتاي سبور بخمسة لواحد.