فنربهتشه يعود بفوز ثمين خارج ملعبه على سامسون سبور

تمكن فريق فنربهتشه من تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه، الاثنين، بتغلبه على مضيفه سامسون سبور بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

المباراة جاءت سريعة وحماسية من الفريقين، وشهد الشوط الأول محاولات جدية للتسجيل خاصة من فريق فنربهتشه الأكثر سيطرة واستحواذا، لكن بدون خطورة حقيقية على المرميين.

مع بداية الشوط الثاني ارتفعت وتيرة المباراة، وكاد موريكي فوفانا لاعب سامسون سبور أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 46، لكن دفاع فنربهتشه تدخل وشتت الكرة.

ورد جنكيز أندير بتسديدة قوية بيسراه من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 55 تصدى لها الحارس أوكان كوكوك ببراعة.

وجاءت الدقيقة 62 لينجح البوسني إيدين جيركو في تسجيل هدف التقدم لفنربهتشه، من ضربة رأس قوية، قبل أن يعزز زميله البولندي سيباستيان زيمانسكي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 7+90.

ورفع فنربهتشه بهذا الفوز، رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر قمة الترتيب، بينما تجمد رصيد سامسون سبور عند نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى تعادل أنقرة غوجو على ملعبه مع أضنة دمير سبور 1/1، حيث تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 26 عن طريق السنغالي مباي نيانغ من ركلة جزاء، ثم أدرك أفكان بكيروغلو لأنقرة غوجو في الدقيقة 42.