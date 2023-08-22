نادي بيشكطاش التركي ينهي التفاوض مع راموس وتاليسكا

أعلن نادي بيشكطاش التركي لكرة القدم، الثلاثاء، إنهاءه التفاوض مع البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي النصر السعودي، والإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان وريال مدريد سابقاً، لضمهما إلى فريقه.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن "النادي دخل بالفعل في مفاوضات جادة لضم اللاعبين اللذين يحتلان مكانة مرموقة في سوق كرة القدم، وأن كل ناد ورئيس ومدرب يرغبون في التعاقد معهما".

وأضاف البيان: "النادي أجرى بالفعل اتصالات رسمية مباشرة مع تاليكسا وناديه، وسيرجيو راموس، لكن تم إنهاء المفاوضات مراعاة لمصالح النادي جراء الخلافات بشأن التفاصيل المالية"، دون مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة الأناضول.

يذكر أن النجم الإسباني راموس لا يرتبط حالياً مع أي نادٍ، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، والذي امتد لسنتين، بعد أن سجل اسمه بين أساطير نادي ريال مدريد الإسباني وأحرز معه الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية، إضافة إلى كأس العالم مع المنتخب الإسباني.