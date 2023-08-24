فنربهتشه يكتسح "تفينتي" بخماسية ويقترب من التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي

اقترب فريق فنربهتشه التركي من بلوغ دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي، بعدما فاز على ملعبه، مساء الخميس، بنتيجة كبيرة على تفينتي أنشخيدة الهولندي، بخمسة أهداف لواحد، في ذهاب الدور التأهيلي الفاصل.

وتقدم الفريق الضيف بالهدف الأول عن طريق مانفريد أوجالدي، في الدقيقة 20، من هجمة منظمة، قبل أن يرد جايدن أوستروولد لفنربهتشة في الدقيقة 32 بضربة رأس متقنة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الوسط في فريق تفينتي أنشخيدة يوري ريجيير، في الدقيقة 43 بسبب الخشونة.

الشوط الثاني شهد صحوة من أصحاب الأرض، فريق فنربهتشة، مستغلا النقص في صفوف منافسه، ليسجل سيباستيان زيمانسكي وعرفان قهوجي هدفين متتاليين في الدقيقتين 60 و62.

وعاد قهوجي للتسجيل من جديد بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 74، واختتم الصربي دوشان تاديتش أهداف فنربهتشة بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 3+'90.

بيكطاش يفوز على دينامو كييف

وفي الدور نفسه وبالعاصمة الرومانية بوخارست، عاد فريق بيشكطاش بفوز ثمين بثلاثة أهداف لاثنين على دينامو كييف الأوكراني في مباراة مثيرة.

تقدم بيشكطاش بالهدف الأول من ركلة جزاء نفذها الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة 40، وعدّل ميكولا شابارينكو النتيجة للفريق الأوكراني في الدقيقة 60.

وعاد بيشكطاش للتقدم من جديد عن طريق الغامبي عمر كولي في الدقيقة 63، لكن سرعان ما عاد دينامو بالنتيجة بهدف التعادل عن طريق الأوكراني نزار فولوشين في الدقيقة 65.

وخطف الوافد الجديد الكازاخستاني بختيار زينيتدينوف هدف الفوز للفريق التركي في الدقيقة 4+'90.