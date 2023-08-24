نادي النصر السعودي يتعاقد مع الإسباني "إيمريك لابورت"

أعلن نادي النصر السعودي، الخميس، تعاقده رسمياً مع المدافع الدولي الإسباني "إيمريك لابورت" قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنكليزي.

ونشر حساب نادي النصر عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للاعب الإسباني يشير فيه إلى مسيرته الاحترافية بأندية أتلتيك بلباو الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي حتى استقر به المقام في نادي النصر.

كما نشر النادي صوراً للاعب الإسباني أثناء توقيعه العقد ومع القميص الذي سيرتديه ويحمل الرقم "27".

وقال لابورت (29 عاماً) في تعليقه من داخل مدرجات ملعب النصر الجديد "الأول بارك": "هيا يا شباب، أنه سهل جدا، أنا هنا".

وأصبح لابورت سادس صفقة يعلن عنها نادي النصر هذا الصيف، بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو، وذلك بعد تعاقده قبل أشهر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.