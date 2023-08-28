نادي "سيواس سبور" التركي يتعاقد مع الغامبي مودو باروو

تعاقد نادي سيواس سبور التركي، مع لاعب كرة القدم الدولي الغامبي مودو باروو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من الأهلي السعودي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت، الاثنين، صوراً لتوقيع العقود بمقر النادي بحضور اللاعب ونائب رئيس مجلس الإدارة بهاء الدين إيكين.

ويلعب باروو ( 30 عاماً) اللعب في مركز الجناح الأيسر، وسبق له خوض عدة تجارب احترافية مع أندية "سوانزي ونوتينغهام فورست وبلاكبيرن وليدز يونايتد وريدينغ" في إنكلترا.

كما لعب في صفوف دينيزلي سبور التركي لمدة موسم واحد 2020/2019، قبل أن ينتقل لصفوف "جيونبك هيونداي" الكوري الجنوبي، ومنه إلى نادي الأهلي السعودي الذي انضم اليه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسجل باروو 62 هدفاً وصنع 53 تمريرة حاسمة في إجمالي 328 مباراة رسمية خاضها على مستوى الأندية، كما سجل هدفين في 18 مباراة دولية مع منتخب غامبيا.