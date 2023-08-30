اللاعب التركي "أميرهان" ينضم إلى "باشاك شهير" قادماً من تورينو الإيطالي

أعلن نادي "إسطنبول باشاك شهير"، الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب التركي الشاب أميرهان إلخان قادماً من فريق تورينو الإيطالي لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه خلال منافسات الدوري التركي الممتاز " سوبر ليغ".

وذكر النادي التركي عبر حسابه بمنصة " إكس" (تويتر)، أن الصفقة تمت بتوقيع اللاعب، البالغ من العمر 19 عاما ويجيد اللعب في خط الوسط، على عقود انضمامه رسمياً بحضور مسؤولي النادي، وسيرتدي القميص رقم 26.

وبدأ أميرهان مسيرته مع الكرة في قطاع الناشئين بنادي بشيكطاش، وتدرج في الفئات السنية حتى انتقاله الموسم الماضي لنادي تورينو الذي أعاره بدوره إلى سامبدوريا.

وخاض اللاعب التركي الشاب 12 مباراة في الدوري الإيطالي على مدار الموسم الماضي بأكمله.