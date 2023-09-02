طرابزون سبور يقسو على قاسم باشا بخماسية

حقق فريق طرابزون سبور فوزاً كبيراً خارج ملعبه، الجمعة، على مضيفه قاسم باشا بخمسة أهداف مقابل هدف، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

وحملت أهداف فريق طرابزون سبور توقيع كل من أنيس ديستان في الدقيقة 15، والمقدوني أنيس باردي (هدفان) في الدقيقتين 28 و64، والكرواتي فيليب بينكوفيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع من الشوط الأول.

واختتم جوتكان جوربوز أهداف فريقه بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 82، من أول لمسة له بعد نزوله مباشرة بديلا، في حين سجل المدافع البرازيلي كلاوديو وينك هدف فريق قاسم باشا في الدقيقة 85.

وبذلك يستعيد طرابزون سبور توازنه، إذ جاء هذا الانتصار بعد خسارتين تعرض لهما الفريق في الجولتين السابقتين أمام غلاطة سراي بهدفين دون رد، وريزة سبور بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

ورفع طرابزون رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد قاسم باشا، الذي تلقى أول هزيمة له هذا الموسم، عند 5 نقاط.

وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، حقق فريق ريزة سبور الفوز على مضيفه فاتح قره جمرك بهدف سجله البوسني دال فاريسانوفيتش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ورفع فريق ريزة سبور رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد فاتح قره جمرك عند 4 نقاط.