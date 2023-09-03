النجم البرتغالي رونالد أول لاعب في العالم يسجل 850 هدفاً

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، أول لاعب كرة قدم يسجل 850 هدفاً في المباريات الرسمية التي خاضها خلال مسيرته الكروية.

ومع تسجيله هدفاً في مرمى نادي الحزم بالدوري السعودي، وصل رونالدو إلى الرقم 850 هدفاً في المباريات الرسمية سواءً على صعيد الأندية والمنتخب.

وسجل رونالدو بقميص منتخب البرتغال 123 هدفاً ومع فريق ريال مدريد الإسباني 450 هدفاً ومع مانشستر يونايتد 145 هدفاً.

كما سجل رونالدو 101 عندما كان يرتدي قميص فريق يوفينتوس الإيطالي و5 أهداف مع فريق سبورتينغ لشبونة و26 هدفاً مع فريقه الحالي النصر السعودي.