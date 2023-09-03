القائمة الرئيسية
رياضة
القائمة الرئيسية

النجم البرتغالي رونالد أول لاعب في العالم يسجل 850 هدفاً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.09.2023 13:24
آخر تحديث في 03.09.2023 13:28
يحتفل مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفًا خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي بين النصر والحزم، 2-9-2023. صورة: AFP يحتفل مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفًا خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي بين النصر والحزم، 2-9-2023. (صورة: AFP)

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، أول لاعب كرة قدم يسجل 850 هدفاً في المباريات الرسمية التي خاضها خلال مسيرته الكروية.

ومع تسجيله هدفاً في مرمى نادي الحزم بالدوري السعودي، وصل رونالدو إلى الرقم 850 هدفاً في المباريات الرسمية سواءً على صعيد الأندية والمنتخب.

وسجل رونالدو بقميص منتخب البرتغال 123 هدفاً ومع فريق ريال مدريد الإسباني 450 هدفاً ومع مانشستر يونايتد 145 هدفاً.

كما سجل رونالدو 101 عندما كان يرتدي قميص فريق يوفينتوس الإيطالي و5 أهداف مع فريق سبورتينغ لشبونة و26 هدفاً مع فريقه الحالي النصر السعودي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تأهل منتخب سيدات تركيا للكرة الطائرة إلى نهائي بطولة أوروبا، للمرة...
مختارات