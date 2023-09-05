قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري يتجنب مواجهة مانشستر سيتي

أسفرت نتائج قرعة بطولة كأس العالم للأندية بمدينة جدة السعودية، الثلاثاء، عن وقوع نادي الأهلي المصري في مواجهة الفائز من مباراة الدور الأول التي ستجمع بين اتحاد جدة السعودي "المستضيف" وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة، بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي، والذي ستتحدد هويته في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

أما المباراة الثانية بالدور ربع النهائي، فستجمع بين كلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، على أن يواجه الفائز منها مانشستر سيتي بطل أوروبا بنصف النهائي.

وبذلك أبعدت القرعة فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، في حال تأهل أي منهما، عن طريق بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنكليزي "القوي"، في نصف النهائي.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بمشاركة 7 أندية هم أبطال قارات العالم.

وتأتى استضافة السعودية للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية، لتصبح سادس دولة تستضيف البطولة، بعد البرازيل واليابان والإمارات والمغرب وقطر.

وتعتبر هذه النسخة قبل الأخيرة التي ستقام بالنظام التقليدي المعتاد، قبل أن تشهد مشاركة 32 فريقاً في نسخة 2025 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة، على أن تقام كل 4 أعوام.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني هو آخر متوج بكاس العالم للأندية، وللمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 5-3 على الهلال السعودي في المباراة التي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط في 11 فبراير/ شباط الماضي.