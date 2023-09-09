تعادل تركيا وأرمينيا 1-1 في تصفيات يورو 2024

تعادلت تركيا وأرمينيا 1-1 في المجموعة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، أمس الجمعة.

أنقذ بيرتوغ يلدريم المنتخب التركي من خسارة مفاجئة على ملعبه ووسط جماهيره الغفيرة أمام أرمينيا، الجمعة، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 ضمن المجموعة الرابعة.

ونجح يلدريم في خطف هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد أن كان متأخرا بهدف دون رد.

المباراة اتسمت بالسرعة والحماسة واستطاع المنتخب التركي منذ البداية فرض سيطرته على مجريات اللعب، وأتيحت للفريق العديد من الفرص لكنها افتقدت الفاعلية أمام مرمى المنافس.

في المقابل، اعتمد المنتخب الأرميني على شن الهجمات المرتدة السريعة لخطف هدف التقدم، وهو ما نجح فيه الفريق بالدقيقة 49 عن طريق أرتاك داشيان مستغلا خطأ لمدافعي المنتخب التركي في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء.

عقب الهدف شدد صاحب الأرض ضغطه الهجومي وحاصر المنتخب الأرميني داخل منطقة جزائه بعد تراجع كل لاعبيه للدفاع سعيا إلى الحفاظ على تقدمهم.

وفي الدقيقة 88 نجح يلدريم مهاجم رين الفرنسي، في التسجيل للمنتخب التركي بعدما ارتدت الكرة من الحارس الأرميني، ليسددها بإتقان في المرمى.

بهذه النتيجة رفع المنتخب التركي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أرمينيا عند 7 نقاط.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، حقق المنتخب الكرواتي فوزا كبيرا على ضيفه لاتفيا بخماسية دون رد سجلها برونو بيتكوفيتش (هدفان) ولوكا إيفانوشيك وأندري كراماتش وبازاليتش.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 7 نقاط، بينما ظلت لاتفيا دون أي نقطة.