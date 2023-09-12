"أسود الأطلس" يتبرعون بمنح المباريات لضحايا زلزال المغرب

أعلن لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم "أسود الأطلس"، الثلاثاء، التبرع بمنح المباريات لضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة وخلف آلاف القتلى والمصابين.

جاء ذلك وفق ما ذكره عميد المنتخب المغربي، رومان سايس، في حسابه بمنصة "إنستغرام".

وقال سايس إن "مكونات المنتخب الوطني، من لاعبين وأطر تقنية، سيساهمون في حملة التضامن التي ينخرط فيها المغاربة لمساعدة المتضررين من الزلزال، والتبرع بمنح المباريات إلى غاية كأس إفريقيا (تنطلق بكوت ديفوار في 13 يناير/ كانون الثاني 2024) ".

وتابع: "قلوبنا مع جميع الضحايا، نعدكم بالمزيد من المبادرات الإنسانية الأخرى ومغربنا يوحدنا"، دون مزيد من التفاصيل.

وبلغت قوة زلزال المغرب، الجمعة، 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه منطقة الحوز (وسط)، وضرب عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، الذي وصف الزلزال بأنه "الأعنف منذ قرن".

ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، الثلاثاء، أودى الزلزال بحياة 2901 شخص وأصاب 5530، بالإضافة إلى دمار مادي كبير.