نادي العربي القطري يتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي

تعاقد نادي العربي القطري، الأربعاء، رسمياً مع الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 3 مواسم، حتى العام 2026.

وأعلن النادي القطري الصفة عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر)، من خلال بث مقطع فيديو قصير للاعب وهو يرتدي قميص الفريق الذي يحمل الرقم 7.

وكان فيراتي قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل يومين، حيث خضع للفحص الطبي بمستشفى "إسبيتار"، قبل أن تتم إجراءات التعاقد معه.

وسينضم فيراتي، الذي اعتذر عن الالتحاق بمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية من أجل إنهاء صفقة انتقاله لناديه الجديد، لزميليه السابقين بفريق باريس سان جيرمان، المدافع السنغالي عبدو ديالو والبرازيلي رافينيا ألكانتارا بصفوف العربي.

ويعد فيراتي (30 عاماً) اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ باريس سان جيرمان بـ 30 لقباً، حققها على مدى رحلة استمرت 11 عاما، منذ انضمامه للفريق قادما من بيسكارا الإيطالي في 2012.

وخاض فيراتي خلال مشواره مع باريس سان جيرمان 416 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 11 هدفا وقدم 47 تمريرة حاسمة.

كما نجح في التتويج مع منتخب إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا 2021 التي أقيمت في 12 مدينة أوروبية.