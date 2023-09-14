بنزيمة يفتتح منافسات المرحلة السادسة من الدوري السعودي بهدف الفوز لفريقه

افتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة منافسات المرحلة السادسة من الدوري السعودي، بتقديم النصر لفريقه الاتحاد على مضيفه الأخدود الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران.

وسجل مهاجم ريال مدريد الاسباني السابق والفائز بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم العام الماضي هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 72.

وتجاوز الاتحاد خسارته في الكلاسيكو أمام الهلال 3-4 في المرحلة الخامسة قبل توقف الدوري لمدة 11 يوما افساحا امام النافذة الدولية، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية من دون أن يستقبل أي هدف.

وارتقى الاتحاد إلى الصدارة موقتا مع 15 نقطة، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتعرض الاتحاد لضربة معنوية قوية بإصابة مدافعه الإيطالي لويس فيليبي في أول ظهور رسمي له مع الفريق قادما من ريال بيتيس الاسباني، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 67 ليحل محله هارون كمارا.

أهدر الاتحاد في الشوط الاول هدفاً محققاً عندما هيأ بنزيمة كرة لزميله صالح العمري الذي واجه المرمى ولعبها بجانب القائم (6)، رد عليها الأخدود بكرة قوية صوبها النيجيري غودوين سافيور واعتلت العارضة (15).

وانقذ الحارس البرتغالي باولو فيتور كرة بنزيمة القوية وأمسكها على دفعتين (38).

وفي الشوط الثاني، لاحت فرصة للاتحاد عندما ارتقى بنزيمة لكرة عرضية لكن فيتور كان لها بالمرصاد، وعادت لتجد مدالله العليان الذي لعبها قوية بجانب القائم (52).

وواصل حارس الأخدود تألقه بتصديه للبرازيلي رومارينيو داسيلفا (56)، فيما كاد فريقه يخطف هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة لكن سافيور فقد توازنه لتفقد الكرة خطورتها (57).

ومن هجمة منسقة، نجح الاتحاد في كسر عناد مضيفه عندما تابع بنزيمة كرة عرضية، فهيئها لنفسه ولعبها داخل المرمى (72).

وكاد الاتحاد يضاعف النتيجة لكن دفاع الاخدود عرف كيف يتعامل مع كرة رومارينيو (87)، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أهدر الفريق المضيف فرصة التعادل عندما تهيأت كرة أمام حسين الزبداني لعبها سهلة في احضان الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.