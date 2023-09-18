الإيرانيون يستقبلون فريق النصر السعودي ورونالدو استقبال الأبطال

استُقبل فريق النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو استقبال الأبطال في طهران التي وصلها لخوض مباراته أمام برسبوليس ضمن دوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر في منصة "إكس" اليوم لقطات مصورة من وصول لاعبيه إلى طهران، وظهر خلالها توافد المئات من الجماهير لمشاهدة نجومه.

كما تداول فيديو لتجمع المئات من الجماهير حول حافلة الفريق وترديدهم اسم رونالدو، الذي ظهر وهو يحيي المشجعين على استقبالهم الحار.

واحتشد عدد آخر من الجماهير بكثافة أمام الفندق الخاص بمقر إقامة الفريق لرؤية نجومه.

وسيشارك كريستيانو رونالدو في مسابقة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، وذلك عند مواجهة فريقه لبرسبوليس، الثلاثاء، على أرض ملعب آزادي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.