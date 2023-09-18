"طرابزون سبور" يفوز على ضيفه بشيكطاش بثلاثية نظيفة

تغلب نادي طرابزون سبور على ضيفه بشيكطاش بثلاثة أهداف دون رد، الأحد، في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

في الشوط الأول تقدم طرابزون بثنائية عن طريق النيجيري باول أونواتشو، المنضم حديثاً لصفوف الفريق، في الدقيقة 29، واليوناني انستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 41.

واندفع فريق بشيكطاش، في الشوط الثاني، بكل خطوطه للهجوم في محاولة لتقليص النتيجة، وهو ما استغله لاعبو طرابزون سبور لشن هجمات مرتدة سريعة، ومن إحداها نجح البوسني إدين فيسكا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 9 نقاط متقدماً للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد بشيكطاش عند 7 نقاط، في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، خطف قاسم باشا نقطة ثمينة بتعادله في لقاء مثير وحافل بالأهداف، مع مضيفه ألانيا سبور بثلاثة أهداف لكل منهما.

ورفع ألانيا رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثامن، في حين رفع قاسم باشا رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الحادي عشر.