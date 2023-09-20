"أبطال أوروبا".. مدرب غلاطة سراي يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة كوبنهاغن

شدد أوكان بوروك مدرب نادي غلاطة سراي التركي، الثلاثاء، على الأهمية القصوى للمواجهة التي ستجمع فريقه، مساء اليوم، أمام كوبنهاغن الدنماركي بإسطنبول في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالمجموعة الأولى.

وقال بوروك، خلال مؤتمر صحفي: "في العام الماضي حلمنا بأن نكون في دوري أبطال أوروبا ، ولعب هذه المباراة، هذا في جينات غلاطة سراي، وهو أمر قيم للغاية بالنسبة لنا جميعا".

وتابع: "الفرق التركية تقدم مساهمة كبيرة هذا العام من خلال تواجد ثلاثة فرق مهمة في دور المجموعات بالبطولات القارية".

وأوضح مدرب النادي التركي: "بالتأكيد، كل المباريات ستكون صعبة، ونحن سنواجه فريقا جيدا، يتمتع بالحيوية والروح القتالية، لكننا جاهزون، ومستعدون لتحقيق الفوز، وسنبذل قصارى جهدنا"

وأردف: "أعتقد أن الفرص متساوية بين جميع الفريق في مجموعتنا، وهدف فريقنا الأساسي هو التأهل للدور التالي، نحن فقط في حاجة إلى المزيد من الثقة في أنفسنا، والعمل الموحد داخل الملعب، ومع وجود الضغط الجماهيري سوف ننجح".

من جانبه قال الإسباني انجيلنيو لاعب الفريق: " نحن مستعدون جيدا لهذه المباراة، ولدينا فريق قوي جدا بعد انضمام العديد من اللاعبين المتميزين، لذلك سنقدم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز".

يذكر أن غلاطة سراي يلعب ضمن المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بجانب أندية بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنكليزي، وكوبنهاغن الدنماركي.