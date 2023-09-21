دوري الأبطال.. غلاطة سراي يتعادل بصعوبة مع ضيفه كوبنهاغن

قلب فريق غلاطة سراي التركي تأخره بهدفين أمام ضيفه كوبنهاغن الدنماركي إلى تعادل بنتيجة 2-2، الأربعاء، في مستهل مشواره بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى.

واقتنص غلاطة سراي، الذي خاض اللقاء على ملعبه "علي سين ين" بإسطنبول ووسط جماهيره، نقطة ثمينة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، كاد يفقدها الفريق.

البداية جاءت القوية لغلاطة سراي الذي بادر بضغط هجومي مكثف، سعيا لخطف هدف مبكر يمنح لاعبيه الثقة، ولاحت بالفعل له العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الفريق الدنماركي.

كانت أبرز الفرص الخطيرة في الدقيقة السابعة عندما انفرد الأرجنتيني ماورو إيكاري بحارس كوبنهاغن بعد تمريرة متقنة من زميله البلجيكي درايس ميرتينز، وسدد بقوة في المرمى لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وأهدر كريم أكتورك أوغلو فرصة ذهبية أخرى في الدقيقة 15 بتسديدة قوية، لكنها ضلت طريقها للمرمى، قبل أن تصطدم تسديدة أخرى للاعب نفسه بالعارضة في الدقيقة 23، لتحرم فريقه من هدف التقدم.

على عكس سير المباراة، باغت النرويجي محمد اليونسي مهاجم كوبنهاغن الجميع في الدقيقة 35 بهدف مفاجئ، انتهت به نتيجة الشوط الأول.

حاول لاعبو غلاطة سراي التعويض في الشوط الثاني لكن دفاع كوبنهاغن المنظم وقف حائط صد أمام تلك المحاولات، وفي الدقيقة 58 ومن هجمة مرتدة سريعة نجح البرتغالي ديوغو جونسالفيس في تسجيل الهدف الثاني لكوبنهاغن، لتتعقد الأمور أمام الفريق التركي.

وجاءت الدقيقة 73 لتحمل معها نقطة التحول في اللقاء بعد طرد الياس كريستنسن مدافع كوبنهاغن للحصول على الإنذار الثاني، ليستغل الفريق التركي النقص العددي ويسجل هدفين عن طريق الفرنسي ساشا بوي والبرازيلي تيتي في الدقيقتين 86، و88.

وسيواجه غلاطة سراي في مباراته الثانية خارج ملعبه، مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي خسر من بايرن ميونيخ 4-3، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما سيستضيف كوبنهاغن الدنماركي على ملعبه بايرن ميونخ الألماني.

وفي مباراة أخرى، انتزع ريال مدريد الإسباني على ملعبه فوزاً ثميناً بشق الأنفس من ضيفه يونيون برلين بهدف الإنجليزي جو بيلينغهام في الدقيقة 4+90.

وحصد الفريق الإسباني أول ثلاث نقاط بالمجموعة الثالثة، والتي تضم أيضاً سبورتينغ براغا البرتغالي، ونابولي الإيطالي، الذي تصدر المجموعة بفارق هدف عن الريال بعد فوزه على براغا 2-1.