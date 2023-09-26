إصابة جديدة للتركي غولر تؤجل ظهوره الأول مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، تعرض لاعبه التركي أردا غولر لإصابة عضلية جديدة خلال مشاركته في تدريبات الفريق، استعداداً للقاء "لاس بالماس" بالدوري الإسباني.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الرسمي بأنه: "بعد الفحوصات التي أجريت للتركي غولر من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى".

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع للعلاج قبل عودته مرة أخرى للتدريبات، ما يؤجل ظهوره الأول بقميص النادي "الملكي" في المباريات الرسمية، منذ انضمامه في بداية الموسم قادماً من فنربهتشه التركي هذ الصيف.

وكان الموهبة التركية البالغ من العمر 18 عاماً قد غاب عن الملاعب لمدة شهر ونصف بسبب إجرائه عملية جراحية بالمنظار لغضروف الركبة اليمنى، ومع تعافيه، بدأ الجهاز الفني تجهيزه استعداداً للدفع به في مباريات فريقه الرسمية، قبل إصابته الجديدة.

وفي 7 يوليو/ تموز الماضي، قدم ريال مدريد الإسباني، نجمه التركي أردا غولر بعد ضمه إلى صفوفه بعقد لمدة 6 سنوات، مقيماً حفل تعريف باللاعب في منشأته بمنطقة فالديباس بمدينة مدريد، وبحضور الكادر الإداري للنادي وأسرة اللاعب التركي.