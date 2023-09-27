ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات بعد كبوة "الديربي"

عاد فريق ريال مدريد لطريق الانتصارات مجدداً بعدما تغلب على ضيفه لاس بالماس بهدفين دون رد، الأربعاء، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإسباني.

واستعاد الفريق "الملكي" توازنه من جديد بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها، الأحد، في الجولة الماضية، في "ديربي مدريد" أمام غريمه اللدود أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل هدفي اللقاء الإسباني إبراهيم دياز في الدقيقة 3+45، وخوسيلو في الدقيقة 54، ليحصد الفريق 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 18 نقطة، متقدما للمركز الثاني بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 5 نقاط.

وشهدت المباراة تعرض مدافع ريال مدريد النمساوي دافيد ألابا لإصابة عضلية في الدقيقة 41 ليتم استبداله باللاعب لوكاس فاسكيز، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تعادل أتلتيك بلباو على ملعبه مع خيتافي بهدفين لمثلهما، سجل لأصحاب الأرض، يوري بيرشتش، وإينياكي ويليامز، بينما سجل للضيوف، جاستون ألفاريز، وخوان لاتاسا.

وحقق جيرونا، مفاجأة البطولة، بفوزه خارج ملعبه على فياريال بهدفين لهدف، محققاً انتصاره السادس توالياً، ليتصدر قمة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الريال.

وسجل أهداف المباراة دانيال باريخو من ركلة جزاء لفياريال، وأرتيم دوفبيك، وإريك جارسيا لجيرونا.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد، ثاني الترتيب، مع جيرونا، السبت المقبل، في مباراة يطمح فيها الأول لاستعادة الصدراة، والثاني لتعزيز صدارته.