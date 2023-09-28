قطر تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

توج المنتخب القطري لكرة الطائرة الشاطئية رجال، الخميس، بالميدالية الذهبية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2023 في نسختها التاسعة عشر والتي تستضيفها مدينة "هانغجو" الصينية.

ونجح الفريق القطري المكون من الثنائي أحمد تيجان وشريف يونس، في الفوز بالمباراة النهائية على الصين بشوطين دون رد بنتيجة (22-20، 22-18)، في حين أحرز المنتخب الأوزبكي المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على إيران بشوطين دون رد، بحسب وكالة الأناضول.

وحافظ المنتخب القطري على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الآسيوية للمرة الثانية على التوالي بعدما حصدها من قبل في دورة إندونيسيا 2018، وهو نفس الفريق الذي فاز ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وتعد هذه أول ميدالية ذهبية لقطر في الدورة الحالية، لترفع رصيدها إلى 4 ميداليات ملونة، منها، فضية مسابقة السكيت لفرق الرجال، وبرونزية فردي السكيت لناصر صالح العطية خلال منافسات يوم الأربعاء.

وأضاف الثنائي راشد العذية وريم الشرشني برونزية جديدة، الخميس، في مسابقة السكيت المختلط، علما بأن الثنائي الكويتي عبد الله الرشيدي، وإيمان الشماع، توجا بالميدالية الفضية في هذه المنافسات.

والسبت الماضي، انطلقت دورة الألعاب الآسيوية "آسياد" بمدينة هانغجو الصينية، وتستمر حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.