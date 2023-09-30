التونسية "أنس جابر" تتوج بلقب بطولة "نينغبو" المفتوحة بالصين

توجت التونسية أُنس جابر، السبت، ببطولة "نينغبو" الصينية المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، بعد تغلبها، على الروسية ديانا شنايدر المصنفة 85 عالمياً، في الدور النهائي بمجموعتين دون رد (6-2، و6-1).

ويعد هذا اللقب هو الثاني للنجمة التونسية، المصنفة السابعة عالمياً، في 2023 والخامس في مسيرتها الاحترافية، بعد إحرازها بطولة بيرمينغهام في 2021، وبطولتي مدريد للماسترز، وبرلين العشبية في 2022، وبطولة شارلستون في 2023.

واستهلت أُنس جابر مشوارها في البطولة بالفوز على الفرنسية ديان باري بمجموعتين دون رد، قبل أن تفوز على الألمانية تمارا كورباتش في الدور الثاني بنفس النتيجة.

كما تغلبت النجمة التونسية على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين لواحدة في ربع النهائي، ثم الأرجنتينية ناديا بودروسكا بنفس النتيجة في نصف النهائي.

وستخوض أُنس جابر خلال الأسبوع المقبل منافسات بطولة بكين للماسترز ذات الألف نقطة التي تقام على ملاعب ذات أرضية صلبة، حيث تواجه في الدور الأول إحدى اللاعبات القادمات من مرحلة التصفيات التمهيدية.