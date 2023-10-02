ميداليات ذهبية وفضية عربية في ألعاب القوى بدورة "الآسياد" بالصين

واصل أبطال ألعاب القوى العرب تألقهم في منافسات دورة الألعاب الآسيوية "الآسياد" المقامة في مدينة هانغجو الصينية.

وشهد يوم الاثنين حصاد 4 ميداليات جديدة منها 3 ذهبيات وفضية، وكانت البداية مع البحرينية يافي وينفريد التي توجت بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع.

فيما سجلت العداءة البحرينية زمنا قدره 9:18.28 دقيقة، متفوقة بفارق زمني كبير على الهندية بارول شودري التي حلت ثانية بزمن قدره 9:27.63 دقيقة لتحصل على الميدالية الفضية، في حين حصلت الهندية الأخرى بريتي على البرونزية بزمن 9:43.32 دقيقة.

وحطمت يافي، الفائزة بذهبية سباق 1500 متر في الدورة أيضا، الرقم القياسي الآسيوي السابق المسجل باسم مواطنتها روث جيبيت الذي حققته في سبتمبر/ أيلول 2014 بزمن قدره 9:31.36 دقيقة.

وفاز فريق البحرين بذهبية سباق التتابع المختلط 4×400 متر، مسجلا زمنا قدره 3:14.02 دقيقة، وحصل الفريق الهندي على الميدالية الفضية بزمن قدره 3:14.34 دقيقة، في حين ذهبت البرونزية لكازاخستان بزمن 3:24.85 دقيقة

ورفعت البحرين رصيدها إلى 11 ميدالية منها ست ذهبيات، وواحدة فضية، وأربع ميداليات برونزية، لتتصدر جدول ترتيب الدول العربية في الدورة والمركز العاشر آسيويا.

وتقاسم الكويتي يعقوب اليوحه ذهبية سباق 110 متر حواجز رجال، مع الياباني شونيا تاكاياما حيث سجلا نفس الزمن وقدره 13.41 ثانية، في حين حصل الصيني تشويي شو على الميدالية البرونزية بزمن قدره 13.50 ثانية.

الكويت رفعت رصيدها من الميداليات إلى 6 ميداليات، منها ذهبيتان، وثلاث فضيات، وبرونزية واحدة، لتتبوأ المركز الثالث عربيا، والسابع عشر آسيويا.

ونال السعودي محمد عبد الله أبو بكر فضية سباق 200 متر رجال، مسجلا زمنا قدره 20.63 ثانية، بفارق 3 أجزاء من الثانية عن الياباني هون غوي شانغشان الفائز بالذهبية بزمن قدره 20.60 ثانية، بينما حصل التايواني جونهان يانغ على البرونزية بزمن 20.74 ثانية

ورفعت السعودية رصيدها من الميداليات إلى 4، منها ذهبية، وبرونزية، وفضيتان، لتحتل المركز الرابع عربيا، والتاسع عشر آسيويا.

وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية "الآسياد" بمدينة هانغجو في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.