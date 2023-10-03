قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، إن إلغاء مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا جاء "بسبب ظروف غير متوقعة".

وذكر الاتحاد، في بيان: "تم إلغاء المباراة في دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد "نقش جاهان" في أصفهان مساء يوم الاثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة".

وتابع: "يشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة، وسوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية".

وكان فريق اتحاد جدة السعوجي قد غادر ملعب المباراة الذي كان من المفترض أن يحل فيه ضيفاً على فريق سباهان الإيراني، بـسبب وجود ما اعتبره "لافتات مسيئة وتماثيل" داخل الملعب.

ووفق وسائل إعلام سعودية محلية، تم رصد تمثال مجسم لقاسم سليماني القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، ورفض مسؤولو النادي السعودي خوض المباراة قبل أن يتم الاستجابة لمطالبهم بإزالة التمثال.

ولم يستجب مسؤولو نادي سباهان لمطالب ضيوفهم على الرغم من مطالبة مراقبي وحكام المباراة بإزالة المجسمات واللافتات المثيرة للجدل، ليقرر الفريق السعودي مغادرة أرض الملعب، بعد أن تم تأجيل اللقاء لمدة 30 دقيقة في البداية، تقرر لاحقاً عدم إقامتها.

وأشارت قناة الإخبارية السعودية (حكومية) إلى أن "مراقب الاتحاد الآسيوي قام بتدوين كل التجاوزات الإيرانية التي أدت إلى إلغاء المباراة، والتي سيتم عرضها على لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لاتخاذ اللازم".

الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل إلغاء مباراته

من جانبه، كشف نادي اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، تفاصيل إلغاء مباراته مع نادي سباهان الإيراني.

وقال النادي عبر حسابه على منصة "إكس": "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".

وأضاف: "ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار".

ودعا النادي السعودي، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى "حفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قال في بيان سابق الاثنين، إن إلغاء مباراة سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا جاء "بسبب ظروف غير متوقعة".

وشدد الاتحاد الآسيوي على التزامه "بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة، وسوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية".

وقرر الاتحاد الآسيوي في أغسطس/ آب الماضي إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية وجهاً لوجه على ملاعبهما ذهاباً وإياباً بدلاً من الملاعب المحايدة.

وحل النصر السعودي ضيفاً على بيرسبوليس الإيراني في زيارة شهدت استقبالاً حافلاً للفريق الضيف ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومرت المباراة بين الفريقين بسلام دون وجود أي اعتراضات كما حصل مع نادي اتحاد جدة السعودي أمس.