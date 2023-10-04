تركيا تستعد لانطلاق سباق الدراجات الرئاسي بنسخته الـ 58

تستعد تركيا لعام تاريخي حيث يقود سباق الدراجات المثير أمين مفتي أوغلو، رئيس الاتحاد التركي للدراجات، والذي أشار إلى نسيجٍ زاخرٍ من الإنجازات الرياضية التي تلوح في الأفق، وأعلن بفخر أن "المسابقة الرئاسية الثامنة والخمسين لركوب الدراجات هي أكثر من مجرد سباق، إنها عرض كبير".

فمن المقرر تحت رعاية الرئاسة التركية وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، أن تقام المسابقة الرئاسية الثامنة والخمسون للدراجات، التي ينظمها الاتحاد التركي للدراجات، في الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول في إسطنبول.

وسيتم بث هذا الحدث الاستثنائي بـ 13 لغة مختلفة في 190 دولة.

وقبل بدء هذه المناسبة الهامة، تحدث مفتي أوغلو مع الإعلام المحلي وشارك حماسته ورؤيته، ووجه دعوةً حارةً لجميع المواطنين، وحثهم على أن يصبحوا جزءاً من هذا المشهد.

وستتوج المسابقة عبر المناطق الساحلية الخلابة يوم الأحد 15 أكتوبر/ تشرين الأول، في ميدان السلطان أحمد، في مدينة إسطنبول.

وأوضح مفتي أوغلو أن هذه المنافسة هي أكثر من مجرد سباق دراجات، وأنها مسرح كبير للترويج للأمة التركية ومن المنتظر أن تساهم بشكل كبير في قطاع السياحة والاقتصاد، داعياً جميع المواطنين لمشاهدة هذا الحدث العالمي الذي يمر عبر منازلهم والانضمام إليه، وقال مفتي أوغلو: "لنبنِ معاً سمعة بلادنا على المسرح العالمي".

وأضاف:"لقد اتخذنا كل الخطوات اللازمة لنشر حب الرياضة على نطاق واسع، ونريد أن نعرب عن امتناننا للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان مؤيداً متحمساً لمجتمع ركوب الدراجات، ولدينا الآن مضمار سباق سيؤمن مستقبلنا في السنوات القادمة"، مشيراً أنهم تحت قيادة وزير الرياضة عثمان أشكين باك، نظموا 9 سباقات لركوب الدراجات لمدة يوم واحد، و7 أخرى متعددة المراحل هذا العام.

وأكد أن هذا العام كان استثنائياً من حيث النتائج، وأنهم حصلوا لأول مرة، على ميداليات فضية وبرونزية في البطولات الأوروبية والعالمية، كما حصلوا على ميداليتين ونالوا المركز الخامس في بطولة العالم، موضحاً أن هدفهم هو جعل الرياضة في متناول الجميع في تركيا، وأنهم من أجل ذلك قاموا بتنظيم العديد من الأحداث.

وفي معرض تسليط الضوء على إنجازٍ آخر، قال مفتي أوغلو: "كان عالم ركوب الدراجات التركية ينقصه تمثيل البلاد على المسرح الدولي. ولكن الآن، صار هناك تمثيل عالمي قادم من تركيا، لقد أصبحنا الاتحاد الدولي للدراجات".

وأكد مفتي أوغلو أيضاً على مشاركة راكبي دراجات مشهورين عالمياً في هذا الحدث، قائلاً: "ستتنافس فرق من مختلف البلدان عبر القارات الخمس في المسابقة الرئاسية الثامنة والخمسين لركوب الدراجات، وقد نال العديد من الرياضيين الذين شاركوا فيها في السنوات السابقة شهرةً كبيرة".

وتوقع أن يشهد هذا العام ظهور قادة جدد كون الحدث سيستضيف أيضاً فرقاً تتألف من الرياضيين الشباب، وألمح إلى أن هذه البطولة لن تكون مجرد مسرحٍ لمسابقات ركوب الدراجات فحسب، بل ستكون أيضاً عرضاً للصعوبات التي يواجهها الرياضيون الشباب وذوي الخبرة على حد سواء.

وسلط الضوء على أهمية مشاركة اثنين من الرياضيين بشكل خاص هذا العام، وهما مارك كافينديش وجاسبر فيليبسن، لأن مارك كافنديش حقق أكبر عدد من الانتصارات في هذه البطولة، حيث فاز بها 11 مرة، ويعود هذا العام بهدف قلب الأمور لصالحه لذلك من المتوقع أن يتابعه الجمهور في جميع أنحاء العالم هذا العام، كما أن وجود مثل هؤلاء الرياضيين في الحدث يجذب الاهتمام العالمي إلى تركيا.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف مفتي أوغلو أن 4 فرق محترفة تأسست في تركيا هذا العام ستشارك، قائلاً: "لأول مرة، ستتنافس 4 فرق محترفة من تركيا في هذا الحدث وهي فريق بلدية بيكوز وبلدية قونية وبلدية صقاريا وفريق "سبور توتو"، وتستعد هذه الفرق لإحداث تأثير كبير في هذه المسابقة الكبرى، ونأمل أن نراهم في الألعاب الأولمبية أيضاً".

وشدد على الاهتمام العالمي المتزايد بمسابقة الدراجات الرئاسية، قائلاً: "عندما بدأنا لأول مرة عام 2008، بُث السباق الرئاسي فقط على قناة TRT وقناة رياضية ألمانية واحدة. واليوم، أصبح حدثاً متلفزاً عالمياً، حيث وصل إلى 615 مليون أسرة آخر مرة ونهدف إلى تجاوز هذه الأرقام من خلال جهودنا هذا العام. ونواصل بذل كل ما في وسعنا للترويج لتركيا وسباق الدراجات الرئاسي في العالم".

ومن الجدير بالذكر أن مفتي أوغلو أعلن أنه مع تطور تنظيم الحدث ستكون هناك مسابقة للصور، حيث يمكن لكل من يتابع سباقات الدراجات، المشاركة والحصول على فرصة ليكون البطل من خلال إرسال صوره.